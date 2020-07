​Miratohen shtesat mujore për pagat e personelit shëndetësor

Shtesat në paga për këta dy muaj bëhen për shkak të angazhimit shtesë të personelit shëndetësor dhe ekspozimit të drejtpërdrejtë ndaj rrezikut në punë gjatë përballjes me koronavirus.

“Shtesat do të paguhen me pagat e muajit gusht”, ka shkruar Bajrami në Facebook.

Ky është postimi i saj i plotë:

Sot miratuam vendimin për shtesa mujore për personelin shëndetësor, për muajt korrik dhe gusht, për angazhim e tyre shtesë dhe ekspozim të drejtpërdrejtë ndaj rrezikut në punë, gjatë përballjes me #COVID19 🦠

Shtesat do të paguhen me pagat e muajit gusht. /Lajmi.net/