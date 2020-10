​Metoda e Albert Einstein që rrit inteligjencën dhe zgjidh problemet

Në botën e sotme me ritme të shpejta dhe moderne, truri ynë është vazhdimisht nën ndikim dhe vazhdimisht kryen reflektime dhe mendime, pa asnjë pushim.

I vetmi moment i vërtetë kur truri ynë pushon është kur flemë. Edhe kur bëjmë pushime dhe pastaj e ngarkojmë mendjen, pasi ndoshta jemi duke parë televizor, telefon, lojëra ose duke lexuar diçka.

Shkencëtari Albert Einstein tha më shumë se gjysmë shekulli më parë se ai kishte zbuluar një metodë që rrit inteligjencën dhe që do t’ju ndihmojë të zgjidhni shumë probleme.

Ju duhet të lini mënjanë një periudhë 2 orësh gjatë ditës kur nuk do të bëni asgjë fjalë për fjalë. Kur nuk themi asgjë, e kemi fjalën. Nuk lejohet përdorimi i pajisjes, shikimi i TV, biseda në telefon apo edhe kontakti me njerëzit. Ju lejohet të shtriheni, të uleni dhe të ecni, por duhet të jeni vetëm me mendimet tuaja dhe nuk duhet të bini në gjumë.

Einstein pohoi se në momente të tilla ai shkon në një gjendje të veçantë që çon në mendime dhe ide të papritura. Pa ndonjë ndikim tjetër, mendimet tuaja do të fillojnë të enden dhe pyetja është se ku do të endeni.

“Është si një udhëtim në të panjohurën dhe kurrë nuk e di se ku do të të çojë mendja dhe çfarë do të zbulosh së bashku me të”, pati deklaruar ai, duke shtuar se kishte zbuluar shumë teori dhe teorema në këtë mënyrë.

Nëse dëshironi të jeni më produktivë, të krijoni frymëzime dhe ide të reja, atëherë kjo është metoda që ndoshta do t’ju ndihmojë./kp