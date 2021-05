​Merkel: Më shumë sanksione ndaj Bjellorusisë

Por ndalimi i fluturimit të linjave ajrore Bjelloruse nëpër territorin e BE u njoftua nga kancelarja gjermane Angela Merkel pasi mbërriti në samitin në Bruksel.

Ajo theksoi se aktivisti i opozitës bjelloruse Roman Protashevich dhe partneri i tij, të cilët u arrestuan të dielën pas uljes me forcë të avionit “Ryanair” në Minsk, duhet të lirohen menjëherë.

Sipas një projektvendimi të samitit, në të cilin Reuters kishte qasje, udhëheqësit e BE do t’u bëjnë thirrje linjave ajrore me bazë në BE nga samiti i Brukselit për të shmangur fluturimet mbi Bjellorusinë dhe të bien dakord të ndalojnë linjat ajrore Bjelloruse nga mbikëqyrja dhe përdorimi i hapësirës së tyre ajrore.

Udhëheqësit e 27 vendeve anëtare të BE-së nga samiti në Bruksel dënuan ashpër sonte uljen e detyruar të aeroplanit “Ryanair” në aeroportin në Minsk dhe arrestimin e dy pasagjerëve, gazetarit bjellorus Roman Protashevich dhe Sofia Sapega.

Një hetim urgjent mbi këtë incident “të paparë”po kërkohet edhe nga Organizata Ndërkombëtare e Aviacionit Civil.