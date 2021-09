​Merkel mbërrin në Shqipëri, pritet me nderime të larta shtetërore

Avioni i kancelares gjermane Merkel u ul në aeroportin ndërkombëtar “Nënë Tereza”.

Ministrja e Jashtme Olta Xhaçka dhe ministrja e Shtetit për Marrëdhëniet me Parlamentin Elisa Spiropali ishin në aeroport për të pritur Merkelin.

I pranishëm ishte drejtori i Policisë së Shtetit Ardi Veliu.

Tashmë Merkel ka mbërritur edhe në Pallatin e Brigadave ku do takohet fillimisht me kryeministrin Edi Rama.

Temë e bisedës do të jenë çështje të politikës ekonomike dhe marrëdhëniet dypalëshe midis Shqipërisë dhe Gjermanisë, por edhe çështje që lidhen me përafrimin me BE-në.

Në bisedimet me krerët e qeverive të gjashtë shteteve të Ballkanit Perëndimor, në plan të parë do të jenë çështjet e bashkëpunimit rajonal.

Gjithashtu janë planifikuar bisedime dypalëshe me krerët e qeverive të Kosovës, Bosnje dhe Hercegovinës, Malit të Zi dhe Maqedonisë së Veriut.