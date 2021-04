​Merkel: Do të ketë vaksina për të gjithë qytetarët e rritur deri në qershor

Kancelarja gjermane Angela Merkel tha sot se shteti do të sigurojë vaksinat kundër virusit korona për të gjithë qytetarët e rritur deri në qershor, bazuar në parashikimet që vendi do të marrë 80 milion doza nga prodhuesit në tremujorin e dytë të këtij viti.

Pas bisedimeve me 16 kryeministrat e provincave gjermane, Merkel tha se, bazuar në numrin aktual të vaksinave, sistemi që i jep përparësi pjesës më të prekshme të popullsisë do të përfundojë më së voni deri në qershor, raporton AP.

“Kjo nuk do të thotë automatikisht që të gjithë qytetarët do të marrin vaksinën në qershor, por të gjithë do të jenë në gjendje të aplikojnë për dozën e tyre,” tha Merkel.

Rreth 50 milionë doza pritet të dorëzohen në tremujorin e dytë, shtoi Merkel.

Ajo gjithashtu bisedoi me kryeministrat e provincave nëse njerëzit që janë rivaksinuar mund të përjashtohen nga masat shtrënguese, por asnjë vendim nuk është marrë.

Ashtu si në shumicën e vendeve të tjera evropiane, Gjermania filloi vaksinimin ngadalë në dhjetor, me vetëm dhjetë për qind të imunizuar me një dozë të vetme deri në fund të marsit, sipas AP.

Për shkak të numrit të kufizuar të dozave, përparësi kishin të moshuarit, personat me sëmundje kronike dhe personeli mjekësor, si dhe personeli nga shtëpitë e të moshuarve.

Vaksinimi është rritur në mënyrë drastike javët e fundit, kështu që të dhënat zyrtare tregojnë se 23.4 për qind e popullsisë morën të paktën një dozë të vaksinës deri të dielën, dhe rreth 7.2 për qind e gjermanëve morën të dyja dozat.

Pas problemeve të furnizimit, shqetësimeve në lidhje me efikasitetin dhe mpiksjet e rralla të gjakut të vaksinës AstraZeneca, Gjermania u mbështet kryesisht te kompania e saj BioNTech, e cila është një partner e Pfizer-it amerikan.

Gjermania po konsideron blerjen e vaksinës ruse Sputnik V, por siç tha Merkel, gjithçka do të varet nga vendimi i Agjencisë Evropiane të Barnave -EMA.

“Dokumentacioni ende nuk është i mjaftueshëm për miratim. Nëse Sputnik miratohet së shpejti, atëherë do të ketë kuptim të blini doza të vaksinës ruse. Por, nëse kjo ndodh vetëm për disa muaj, ne tashmë do të kemi mjaft vaksina”, përfundoi kancelarja gjermane.