​McCarthy tregon arsyet pse Putin ngriti statusin e gatishmërisë për forcat bërthamore

McCarthy tha për “Sunday Morning Futures” se ai beson se një arsye është “sepse kjo luftë nuk po shkon mirë” dhe se “Putin dëshiron të jetë një dorë më e fortë në përpjekje për të negociuar një rrugëdalje”.

Ai vazhdoi duke argumentuar se arsyeja e dytë është sepse Putini është i paqëndrueshëm.

“Në këtë moment në kohë, asnjë vend në botë nuk duhet të qëndrojë me Putinin. Të gjithë duhet të bashkohen rreth bazës së asaj që ai sapo pretendoi të merrte vetëm në orët e fundit,” tha McCarthy.

McCarthy i bëri komentet pasi Putin urdhëroi ministrin rus të mbrojtjes dhe shefin e Shtabit të Përgjithshëm të Ushtrisë për të vendosur forcat e parandalimit bërthamor në një “regjim të veçantë të detyrës luftarake”. Lëvizja sinjalizon se tensionet mund të kthehen në një luftë bërthamore.

Të dielën, McCarthy tha sot se presidenti Joe Biden duhet t’i kishte furnizuar Ukrainës me armë më herët.

“Unë e pata këtë bisedë me presidentin Biden paraprakisht duke i thënë atij se nuk besoj se Putini ka frikë nga sanksionet. Ai ka jetuar me to për vite me radhë, ai di se si t’i shmangë ato. Ajo që ai me të vërtetë ka nevojë është një pengesë,” tha ai, transmeton Fox News.

“Ne duhet t’i kishim ndërmarrë ato veprime më shpejt dhe duhet të mësojmë nga ky moment në kohë se duhet të përshpejtojmë shitjet e armëve në Tajvan për atë që shikon e ardhmja dhe çfarë Kina po shikon të ndodhë edhe sot,” shtoi ai.

McCarthy e bëri argumentin një ditë pasi sekretari i Shtetit Antony Blinken njoftoi se SHBA do të forcojë më tej mbrojtjen e Ukrainës përballë pushtimit rus me një pagesë të tretë të paprecedentë prej 350 milionë dollarësh.