​Mali i Zi e vazhdoi vetëizolimin edhe për 21 ditë

Siç theksohet, TKK, me propozim të Institutit për shëndet publik të Malit të Zi, vendosi t’i ndryshojë urdhrat e Ministrisë së Shëndetësisë lidhur me karantinën dhe vetëizolimin e personave për të cilët ishin ose supozohet se janë në kontakt me persona të infektuar me koronavirus, kumtoi Qeveria e Malit të Zi.

Në kumtesën e TKK-së theksohet se vetëizolimi deri në rikuperim, të paktën 21 ditë, u është caktuar atyre personave të cilët janë pozitivë në koronavirus, kanë simptoma të lehta ose nuk kanë aspak simptoma.