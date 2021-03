​Likaj: Është detyrë e të gjithëve t’u ofrojmë kujdes personave me Sindromën Down

Me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Sindromës Down, në një postim në Facebook Likaj shkruan se asnjëherë nuk do të ndalen, pasi që është detyrë e të gjithëve që t’i ofrojmë kujdesin e nevojshëm këtyre personave.

Postimi i plotë:

Sot, kur po shënojmë Ditën Ndërkombëtare të Sindomës Down jemi të lumtur që si vend sadopak kemi arritur t’iu sigurojmë gjithëpërfshirje në arsim dhe kujdes institucional, jo vetëm kësaj kategorie, por edhe fëmijëve me nevoja të veçanta. Sidoqoftë asnjëherë nuk duhet të ndalemi!

Është detyrë e të gjithëve që t’ua ofrojmë kujdesin e nevojshëm në mënyrë që këta persona të gëzojnë të drejtat e tyre të garantuara dhe mundësi të barabarta me të tjerët, në çdo kohë. /Lajmi.net/