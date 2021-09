​Lëshonin teste COVID-19 pa qenë të licencuar, arrestohen 5 shtetas në Durrës

Në kuadër të këtij operacioni u arrestuan në flagrancë 5 shtetas dhe u shpall në kërkim një tjetër.

Këta shtetas, në bashkëpunim me njëri-tjetrin, në një laborator në lagjen nr.4, Durrës, duke përfituar nga situata e pandemisë COVID-19, kanë pajisur me test “Rapid”, 483 shtetas të cilët do udhëtonin në drejtim të Italisë, pa qenë të licencuar nga instancat përkatëse, në kundërshtim me urdhrin “Për miratimin e procedurës së kryerjes së testimeve molekulare RT-PCR, për SARS CoV-2 dhe njohjes së laboratorëve jopublike për kryerjen e testimit për nevoja administrative”.

Materialet i kaluan Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Durrës, për veprime të mëtejshme.