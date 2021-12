​LDK kërkon transparencë për dialogun: Për Asociacionin ekziston vendimi i Kushtetueses

Lidhja Demokratike e Kosovës mbështet Qeverinë e Kosovës në raport me qëndrimin refuzues për themelimin e Asociacionit të komunave me shumicë serbe. Në partinë opozitare thonë se Asociacioni nuk duhet të jetë kusht për dialogun. Sipas tyre, dialogu me Serbinë duhet të ndodh vetëm për arritjen e njohjes reciproke dhe zgjidhjen e fatit të të pagjeturve si pikë kryesore nga ana e Kosovës. Për dialogun, kërkojnë transparencë.