​Lamborghini Miura ka qenë në garazh për 40 vjet dhe tani ka një pronar të ri

Shtëpia e ankandeve RM Sotheby’s vlerëson se pronari i ri për Lamborghini Miura P400 S, prodhuar në vitin 1971, do të duhet të lërë mënjanë më shumë se dy milionë dollarë.

Gjithçka është thënë dhe shkruar tashmë për modelin mahnitës Lamborghini Miura, me të cilin kompania italiane e makinave hyri në botën e makinave super sportive në gjysmën e dytë të viteve gjashtëdhjeta, dhe për të cilën shumë pretendojnë se është makina më e bukur e të gjitha kohërave.

Lamborghini prodhoi Miura nga 1966 deri në 1973. Gjithsej 764 kopje u bënë në shtatë versione, dhe njëra prej tyre do të ofrohet më 14 gusht në një ankand të organizuar nga shtëpia RM Sotheby’s.

Sipas vlerësimeve, pronari i ri do të duhet të lërë më shumë se dy milionë dollarë për “skulpturën mbi rrota” të Lamborghini (e projektuar nga Marcello Gandini dhe Bertone), dhe ai do të marrë në shtëpi një dy ulës me një motor V12 3.9 litra të vendosur në qendër. Motori, i cili pas dëmtimeve të vogla të shkaktuara nga një aksident dhe heqjes dorë nga riparimet, kaloi më shumë se katër dekada në një magazinë në Kaliforni.

Pronari aktual u sigurua që Miura P400 S të kishte një shans të ri. Pjesët e dëmtuara të trupit u riparuan nga Beckman Metal Works. Restaurimi u bë nga një ekip specialistësh të Miura të udhëhequr nga Jeff Stephan, dhe në fund u vendos që Morgan Images do të hiqte mbetjet e bojës origjinale gri nga trupi dhe do të theksonte më tej modelin e jashtëzakonshëm të makinës me metal të zhveshur të lëmuar.

Makina ka përshkuar më pak se 26.000 kilometra dhe motori zhvillon 370 kuaj fuqi, e cila është e mjaftueshme për 276 km/orë dhe përshpejtimin nga 0 në 100 km/orë në më pak se shtatë sekonda.

I takon pronarit të ri të vendosë për ngjyrën e ardhshme të trupit të njërit prej “demave të zemëruar” të mbetur, pronari i parë i të cilit ishte një student iranian në Shtetet e Bashkuara.