​Lajçak: Takimi i sotëm në Bruksel, hap i rëndësishëm drejt marrëveshjes gjithëpërfshirëse

Ai në një postim në Twitter ka shkruar se takimi i sotëm i nivelit të ekspertëve të dialogut ishte një hap tjetër i rëndësishëm në proces drejt një marrëveshje gjithëpërfshirëse juridikisht detyruese për të normalizuar marrëdhëniet midis Kosovës dhe Serbisë.

“Puna jonë do të vazhdojë në fund të gushtit”, ka shkruar diplomati sllovak, vendi i të cilit nuk e njeh pavarësinë e Kosovës. /Lajmi.net/

Today’s expert level meeting of the Belgrade-Pristina Dialogue was another important step in the process towards a comprehensive legally-binding agreement to normalize relations between Kosovo and Serbia. Our work will continue at the end of August.

