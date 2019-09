​Kuvendi shënon Ditën e Demokracisë

Sot, nën moton “Pjesëmarrja”, për të 11-in vit me radhë, Kuvendi i Republikës së Kosovës shënon Ditën Ndërkombëtare të Demokracisë.

Duke filluar në orën 9:30, qytetarë, studentë dhe nxënës do të vizitojnë ndërtesën e legjislativit të vendit dhe do të njihen me punën e përfaqësuesve të tyre të zgjedhur.

Për nder të kësaj dite, Kuvendi organizon aktiviteteve të ndryshme që e afirmojnë ndërtimin e demokracisë.

AGJENDA

09:30 Dyert e hapura të Kuvendit

10:00 Hapja – mirëseardhje

Kadri Veseli, kryetar i Kuvendit

(holli i Kuvendit)

10:10 Prezantimi i ueb-faqes së re të Kuvendit të Kosovës

Vullnet Kabashi, drejtor i Drejtorisë për Teknologji Informative / anëtar i Forumit për Transparencë

(holli i Kuvendit)

10:30 Kabina e Transparencës (video – porosi)

(oborri i Kuvendit)

10:40 Ekspozitë e foto-sesionit me temën “Pjesëmarrja”

(oborri i Kuvendit)

10:50 Hapja e panairit të organizatave të shoqërisë civile

Punëtoritë për demokraci

(oborri i Kuvendit)

11:30 Kuizi i Demokracisë

(holli i Kuvendit)

13:30 Debat publik “Transparenca dhe pjesëmarrja qytetare në Kuvend”

(salla 405)

13:30 – 13:40 Fjalë hyrëse

Ismet Krasniqi – Sekretar i Përgjithshëm i Kuvendit të Kosovës

Alexander Chavarria, Drejtor – NDI

13:40 – 14:20 Prezantimi i Strategjisë për Informim dheKomunikim

Musli Krasniqi, Drejtor i Drejtorisë për Media dhe Marrëdhënie me Publikun / Kuvendi i Kosovës

Hapja dhe Qasja e Kuvendit të Kosovës në krahasim me rajonin Blerina Ramaj, Menaxhere e Projektit ActionSEE, Open Data Kosova

14:20 – 14:30 Transparenca dhe komunikimi,

Besnik Vasolli- Udhëheqës i komponentës për komunikim- GIZ, BnS EUROPE&KLSC

14:30 – 14:50 Shembuj: Hapja e të dhënave në nivel komunal

Jetmir Bakija, Menaxher i Programit Democracy Plus

14:30- 15:00 Diskutime