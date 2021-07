​Kusari-Lila: Me miratimin e rishikimit të buxhetit hymë në periudhë stabile për pjesën tjetër të vitit

Shefja e grupit parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje, Mimoza Kusari-Lila ka deklaruar se me miratimin e rishikimit të buxhetit, Kosova do të hyjë në një përudhë stabile për pjesën tjetër të vitit 2021.

Kusari-Lila tha se me anë të tij do të përfitojnë edhe bizneset dhe ekonomia e vendit me ringjalljen ekonomike.

“Me votimin e këtij buxheti të rishikuar do të hyjmë në një periudhë stabile për pjesën e dytë të vitit 2021. Do të vendosim një rrugë të qartë të stabilitetit edhe për vitet në vijim”, tha ajo.

Kusari-Lila në seancën e sotme të Kuvendit tregoi edhe detaje për përfitimet e kësaj pako të rimëkëmbjes.

“Mbështetja për punëtorët nga 170 euro në tre muajt e parë, gratë që do të punësohen mbështetje nga 150 euro për tre muajt e parë, si dhe masa për ringjalljen e ekonomisë dhe biznesit për gjithë prodhuesit deri në 20 përqind dhe 20 përqind të bizneseve të grave”, u shpreh ajo.