​Kurti tregon si do të bashkëpunojë qeveria e re me opozitën

Kurti këto komente i ka bërë gjatë takimit me ambasadoren e Francës, Marie-Christine Butel, ku ka thënë se dialogu me Serbinë duhet të jetë i përgatitur mirë dhe parimor.

Christine Butel e uroi kryetarin Kurti për fitoren në këto zgjedhje dhe shprehu dëshirën e saj që numërimi i votave dhe certifikimi i rezultatit zgjedhor të bëhet pa ndonjë vonesë në mënyrë që t’i hapet rrugë formimit të institucioneve të reja.

Kurti e falënderoi për urimin dhe vizitën, dhe duke ndarë bindjen që qeveria e re do të konsolidohet shumë shpejtë, e njoftoi atë edhe me disa prej prioriteteve të saj që lidhen me shtetndërtimin demokratik dhe zhvillimin socio-ekonomik në vend.

Sipas një njoftimi të VV-së, të dy u dakorduan që me formimin e institucioneve të reja t’i thellojnë e zhvillojnë tutje marrëdhëniet e mira bilaterale mes dy vendeve tona. /Lajmi.net/