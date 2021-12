​Kurti: PE të vazhdojë t’u bëjë thirrje pesë vendeve të BE-së që ta njohin Kosovën

Kryeministri Albin Kurti është takuar sot në Bruksel me presidentin e Parlamentit Evropian, David Sassoli, me të cilin ka biseduar për reformat dhe luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, si dhe për angazhimin e Qeverisë në përmbushjen e agjendës së reformave evropiane që e afrojnë Kosovën me BE-në.