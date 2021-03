​Konjufca: Përmbyllja e formimit të institucioneve të reja do të pasohet me zgjedhjen e presidentes

Shefi i OSBE-së ka shprehur gatishmërinë për të ndihmuar Kosovën më tej në procesin e demokratizimit. Davnport, njëkohësisht ka përgëzuar Konjufcën për standardin të cilin e ka vendosur Kosova me rregullsinë e procesit të fundit zgjedhor, duke inkurajuar reformimin e sistemit zgjedhor.

Ndërsa, ushtruesi i detyrës së presidentit Konjufca, duke e falënderuar OSBE-në për mbështetjen e vazhdueshme, ka theksuar rëndësinë e konstituimit të institucioneve të reja sa më parë, njofton Zyra e informacionit pranë Kuvendit të Kosovës.

Konjufca potencoi se përmbyllja me sukses e këtij procesi do të jetë kur konstituimi i Kuvendit dhe Qeverisë së Kosovës, do të pasohet edhe me zgjedhjen e presidentes së vendit, duke aluduar kështu në Vjosa Osmanin.

Ndryshe, Vjosa Osmani nga Lista Guxo, pjesë e Lëvizjes Vetëvendosje dhe Ramush Haradinaj, kryetar i AAK-së, para zgjedhjeve të 14 shkurtit, kanë shpallur kandidaturën për postin e shefit të ri të vendit./Lajmi.net/