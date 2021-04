​Kjo lule besohet të ketë fuqi magjike

Krizantema ose trëndafili i vjeshtës është një nga lulet më të bukura gjatë vjeshtës. Gjatë vjeshtës, shpesh na mungojnë ngjyrat e gëzueshme, por krizantemat me nuanca të ndryshme janë aty për t’ju sjellë paletën e duhur të ngjyrave dhe bukurisë.

Krizantema shpesh quhet “lulja e artë”. Ajo e ka origjinën nga Azia, më saktësisht nga Kina, prej nga besimi se kjo lule tërheq rrethana të lumtura në jetën tonë.

Thjesht është një bartës i energjisë së fuqishme Yang dhe përfaqëson një lidhje të drejtpërdrejtë me Diellin. Në disa kultura, krizantema është një simbol i thjeshtësisë dhe lehtësisë së të jetuarit, dhe në Japoni, Festa e Krizantemës, e njohur më mirë si Festa e Lumturisë, mbahet çdo vjeshtë.

Në Amerikë, krizantema konsiderohet gjithashtu një lule e gëzimit, por në Evropë shpesh shoqërohet me simbolin e vdekjes, kështu që ato vishen në funerale dhe varreza.

Australianët zakonisht ua japin këtë lule nënave të tyre për t’i treguar atyre dashuri dhe respekt.

Krizantemat gjithashtu kanë simbolikë të ndryshme në varësi të ngjyrës së luleve. Krizantema e bardhë simbolizon të vërtetën, përdoret në meditim dhe tregon qartësinë e mendimit.

Vjollca është një simbol i elegancës dhe fisnikërisë, dhe e kaltra besohet se sjell qetësi dhe frymëzim.

Ngjyra e portokalltë është një simbol i përparimit dhe ngrohtësisë, e kuqja është një shenjë e dashurisë dhe pasioneve të rritura, dhe e verdha është një simbol i dashurisë së papërgjegjshme.

Në Lindje, ekziston një besim se një petal krizanteme në një gotë verë sjell një jetë të gjatë dhe të shëndetshme.

Krizantemat i japin një hijeshi të veçantë vjeshtës, dhe në cilëndo simbolikë ju besoni, pamja e tyre me siguri do të sjellë një buzëqeshje në fytyrën e tyre dhe do të sjellë optimizëm. Ato ju japin energji të mrekullueshme dhe në këmbim ata vetëm kërkojnë mbrojtje nga era dhe shumë dritë.

A rritni krizantemë në shtëpinë ose kopshtin tuaj?