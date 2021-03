​Kina porosit BE se s’do të dorëzohet para kërcënimeve për sanksione nga Brukseli

Pekini zyrtar ka porositur Bashkimit Evropian se nuk do të dorëzohet nën kërcënimin e sanksioneve nga Brukseli, për shkak të shkeljeve të të drejtave të njeriut.

Është njoftuar se BE do të miratojë futjen e sanksioneve kundër Kinës nesër për shkeljen e të drejtave të njeriut të anëtarëve të pakicës ujgure myslimane.

“Ne duam dialog, jo konfrontim. Ne po kërkojmë nga BE të mendojë me kujdes, por nëse dikush këmbëngul në konflikt, ne nuk do të tërhiqemi”, tha ambasadori kinez në Bruksel Zhang Ming duke hedhur poshtë akuzat për përndjekjen e ujgurëve, raporton Reuters.

BE ka paralajmëruar se do të ndalojë udhëtimet për katër zyrtarë kinezë, si dhe do të ngrijë burimet e tyre financiare.