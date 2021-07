​Këto shenja të zodiakut nuk duhet të martohen kurrë mes vete

Dashi dhe Gaforrja

Një martesë midis Dashit dhe Gaforres do të përfundonte me lot. Ndonjëherë njerëzit me personalitete të ndryshme mund të shkojnë mirë, por ndonjëherë nuk është kështu. Kjo është e vërtetë për njerëzit e lindur në shenjën e Dashit dhe Kancerit. Edhe pse martesa e tyre do të shkonte mirë dhe do të dukej premtuese në fillim, Dashi së shpejti do të bëhej shumë dominues për Kancerin e butë. Astrologët këshillojnë që këto shenja të mos shkojnë përpara altarit.

Demi dhe Peshqit

Martesa e tyre do të zgjaste rreth gjashtë muaj. E vetmja gjë e pashmangshme në martesën e tyre është nënshkrimi i një letre divorci. Dallimet në lidhje me ëndrrat dhe ambiciet janë ato që do të ndajnë Demin dhe Peshqit. Demi dëshiron një karrierë të suksesshme dhe një jetë të respektueshme familjare. Nga ana tjetër, Peshqit janë më të lirë në shpirt dhe nuk u pëlqen të jetojnë sipas pritjeve të njerëzve të tjerë.

Binjakët dhe Bricjapi

Ky çift ka dobësi të ndryshme, dhe një nga problemet më të mëdha me të cilat mund të përballen është mungesa e komunikimit dhe gatishmëria për kompromis. Binjakët e duan një jetë të shpejtë, dhe Bricjapi dashuron kur jeta e tyre është e organizuar dhe sistematike. Martesa e tyre nuk do të zgjaste shumë.

Luani dhe Akrepi

Bashkimi i Luanit dhe Akrepit është një recetë për dështimin. Të dy shenjat e zodiakut janë jashtëzakonisht kokëfortë dhe gjithmonë duan që të jetë në mënyrën e tyre. Ata kanë personalitet jashtëzakonisht të fortë, kështu që jeta e tyre martesore është e paimagjinueshme. Luani dhe Akrepi do ta kalonin pjesën më të madhe të kohës në martesë duke argumentuar.

Virgjëresha dhe Shigjetari

Personat e lindur në këto shenja duhet t’i kursejnë vetes kohën dhe të shmangin një marrëdhënie me njëri-tjetrin në mënyrë që zemra e tyre të mos prishet në fund. Virgjëresha dhe Shigjetari nuk kanë shumë të përbashkëta dhe nuk janë shumë të durueshëm, veçanërisht kur bëhet fjalë për të dëgjuar dhe kuptuar problemet dhe dramat e njerëzve të tjerë.

Peshorja dhe Ujori

Peshorja dhe Ujori mund të jenë miq të shkëlqyeshëm, por është një histori krejt tjetër kur bëhet fjalë për një marrëdhënie romantike, sipas MSN. Kur marrëdhënia bëhet më intensive dhe serioze, mungesa e seriozitetit në të dy shenjat do t’i kthejë ata kundër njëri-tjetrit dhe të gjitha grindjet në marrëdhëniet e tyre do të zbulohen.