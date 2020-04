​Këto kritere duhet t’i përmbushin farmacistët për pagesën shtesë nga Qeveria

Kjo pagesë vlen për pagat e muajit mars dhe prill por ekzekutimi i pagesës bëhet gjatë periudhës prill dhe maj, thuhet në njoftim.

Për të përfituar nga kjo masë duhet të plotësohen kriteret si në vijim:

• Secili i punësuar, në mënyrë që të përfitojë nga kjo pikë, duhet të posedojë llogari bankare në një nga bankat e licencuara në Republikën e Kosovës;

• Punëdhënësi (pronari i barnatores) duhet të dërgoj listën e të punësuarve (duke cekur edhe pozitën) të cilët kanë punuar gjatë muajve Mars dhe Prill në veprimtaritë si barnatore, tek MEPTINIS (Ministria e Ekonomisë, Punësimit, Tregtisë, Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Investimeve Strategjike) s ë bashku me të dhënat e llogarisë bankare të secilit të punësuar dhe dëshmitë e deklarimit në ATK të këtyre të punësuarve për muajin Shkurt.

ATK ruan të drejtën për të kryer verifikime para ose pas (ex ante /ex post) ngjarjes lidhur me plotësimin e kushteve të Vendimit. Në çfarëdo rasti apo në çfarëdo kohe që konstatohet se punëdhënësi ka përfshirë në listë përfitues që nuk plotësojnë kriteret e vendimit, ATK do ta inicojë rastin e përfitimit të pabazuar në organet kompetente të rendit, sipas legjislacionit në fuqi.