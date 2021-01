​Këto janë simptomat e fshehta të kancerit në mushkëri

Kur bëhet fjalë për shëndetin, mënyra më e mirë për të mbrojtur veten është të dëgjojmë trupin tonë. Sigurisht, vetëm një mjek mund të bëjë një diagnozë, por askush nuk e njeh trupin tuaj më mirë se ju. Ju do të jeni i pari që do të dini se diçka nuk është në rregull – madje edhe para se të shfaqen simptomat e dukshme.

Nuk është se mjekët nuk dinë se për çfarë flasin, por askush nuk e di se çfarë është normale për trupin tuaj pasi ju e dini vetë. Kjo është arsyeja pse është e rëndësishme të njihni shenjat delikate që trupi juaj ju dërgon, të cilat mund të parashikojnë një problem serioz shëndetësor.

Gratë duhet të jenë të vetëdijshme se e njëjta sëmundje mund t’u japë atyre simptoma të ndryshme në krahasim me simptomat te burrat. Për shembull, kanceri i mushkërive vret më shumë gra çdo vit sesa format e tjera të kancerit, dhe simptomat e kësaj sëmundjeje janë specifike për gratë.

1. Humbja e frymëmarrjes

Ne të gjithë e dimë se si duket humbja e frymëmarrjes, por shumica e kanë provuar atë pas një tendosjeje. Nëse sapo ngriheni nga shtrati në mëngjes ju bën të humbni frymën tuaj, kjo mund të jetë një shenjë e një sëmundjeje të rëndë të frymëmarrjes. Gulçimi është një nga simptomat më të hershme të të gjitha formave të kancerit të mushkërive

2. Ndjenja e lodhjes

Lodhja kronike është një simptomë e shumë sëmundjeve, që nga gripi te lupusi. Nëse ndieni lodhje që është më shumë se nervozizëm për shkak të një nate pa gjumë, vizitoni menjëherë një mjek. Lodhja mund të jetë mënyra se si trupi juaj ju thotë të kurseni energji në përpjekje për t’ju shëruar.

3. Kollitja e vazhdueshme

Nëse keni një kollë që nuk kalon kurrë dhe vetëm përkeqësohet, është koha të vizitoni një mjek. Kolla është reagimi natyror i trupit ndaj acarimit në sistemin e frymëmarrjes, por nëse nuk kalon, do të thotë që as acarimi nuk ka kaluar. Kollitja e vazhdueshme është një simptomë e hershme e njohur e çdo forme të kancerit të mushkërive dhe mund t’ju ndihmojë të zbuloni problemin në kohë dhe të filloni trajtimin.

4. Dhimbje në shpinë dhe shpatulla

Ju me siguri nuk do ta shoqëronit dhimbjen e shpinës me mushkëritë, por te gratë, dhimbja e mprehtë dhe dhimbja rreth shpatullave tregojnë se diçka nuk është në rregull. Arsyeja për këtë është se gratë janë më të prira për një formë të kancerit të mushkërive të quajtur adenokarcinoma. Ky tumor rritet nga shtresat e jashtme të mushkërive, kështu që mund të shtypë brinjët dhe shtyllën kurrizore.

5. Zëri i ngjirur

Një zë i ngjirur zakonisht shoqërohet me pirjen e duhanit, por në disa raste mund të jetë një simptomë e një kanceri që po përhapet. Kanceri në sistemin e frymëmarrjes mund të çojë në inflamacion dhe acarim të kordave vokale, gjë që shkakton një zë të ngjirur ose të ngjirur. Nëse ngjirja e zërit zgjat për tri ose më shumë javë, është koha të kontrolloni fytin dhe mushkëritë.

6. Humbje peshe

Nëse papritmas filloni të humbni peshë pa ndonjë përpjekje dhe humbni peshë shpejt, kjo mund të jetë një arsye për shqetësim. Kur ka ndonjë sëmundje, trupi konsumon rezerva dhjami dhe nuk keni oreks për të krijuar të reja.

7. Vështirësia në gëlltitje

Nëse ka ënjtje dhe pezmatim të traktit respirator, shfaqet edhe vështirësi në gëlltitje. Dhimbja e fytit si rezultat i një ftohjeje nuk është një shqetësim, por nëse vazhdimisht keni probleme me gëlltitje të ujit ose ushqimit, mund të jetë një ide e mirë për të përcaktuar shkakun. Mjeku do të eliminojë faktorë të tillë si alergjitë dhe infeksionet, para se të eksplorojë mundësi të tjera.

8. Dhimbje gjoksi

Siç u përmend më herët, adenokarcinoma jep simptoma pak më të ndryshme se format e tjera të kancerit. Mund të shkaktojë dhimbje gjoksi në të njëjtën mënyrë siç shkakton dhimbje shpine. Nëse ndjeni dhimbje të vazhdueshme në një pikë në brinjë, kërkoni ndihmë profesionale sa më shpejt të jetë e mundur.