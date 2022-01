​KEK: B-2 në operim dhe me gjendje stabile

Sipas KEK, aktualisht njësia B-2 është duke prodhuar me kapacitet të plotë dhe gjendja e saj është stabile, shkruan lajmi.net.

Ky është njoftimi i plotë:

B-2 në operim dhe me gjendje stabile

Korporata Energjetike e Kosovës ju njofton se pas përfundimit të punimeve sipas dinamikës së paraparë dhe pas testimeve të njëpasnjëshme që zakonisht realizohen pas një remonti të tillë, njësia prodhuese B-2 në Termocentralin Kosova B, mbrëmë rreth orës 23:55 është sinkronizuar me rrjetin energjetik. Aktualisht njësia B-2 është duke prodhuar me kapacitet të plotë dhe gjendja e saj është stabile.

