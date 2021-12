​Katër shenja të qarta se nuk jeni ende gati për një lidhje

Sido që të jetë, ju sugjerojmë të lexoni se çfarë vijon, pavarësisht statusit të dashurisë apo mendimeve aktuale, mund t’ju inkurajojë të mendoni.

-Tërhiqeni nga njerëzit që janë toksikë për ju

Në një farë mënyre e gjeni veten gjithmonë me partnerin e gabuar që nuk është i duhuri për ju. Ju pyesni veten pse zgjidhni gjithmonë njerëzit e “gabuar” dhe nuk e kuptoni se si ata ju gjejnë gjithmonë. Sidoqoftë, në realitet, në mënyrë të pandërgjegjshme po sabotoni marrëdhënien tuaj, kështu që zgjidhni një partner kur e keni të qartë që në fillim se nuk ju përshtatet.

-Jeni të pakënaqur kur jeni të lirë

Lumturia juaj kushtëzohet nga statusi i marrëdhënies suaj. Kur jeni beqarë, ju duket sikur ju mungon diçka. Zili miqtë që janë në marrëdhënie të lumtura dhe shmang shoqërimin me çifte. Ju besoni se do të jeni të lumtur vetëm kur të takoni personin e duhur që do t’ju mbushë boshllëkun.

-Ju mendoni se mund ta shpëtoni partnerin tuaj

Partneri juaj, si çdo qenie njerëzore, ka traumat, komplekset dhe përvojat e tij të këqija. Ju besoni se mund ta “rregulloni”, përmirësoni dhe ndryshoni atë. Por fakti është se çdo njeri mund të ndihmojë vetëm veten e tij. Ju mund të jeni vetëm mbështetje dhe inkurajim, por nuk mund të jeni shpëtimtar.

– Ju i merrni gjërat shumë personalisht

Ju personalisht përjetoni çdo veprim që bën partneri juaj dhe perceptoni një sulm ndaj jush. Për shembull, nëse partneri juaj po shoqërohet me miqtë, ju mendoni pse ai nuk dëshiron të kalojë kohë me ju. Një sjellje e tillë tregon se keni trauma të pazgjidhura nga e kaluara, prandaj nuk mund ta shikoni personin objektivisht.

Nëse i vëreni këto shenja te vetja, do të thotë se duhet të punoni pak më shumë me veten përpara se të filloni një marrëdhënie të rritur dhe të pjekur. Përqendrohuni te vetja, zgjidhni problemet tuaja dhe bini në dashuri. Atëherë do të takoni në kohën e duhur personin e duhur me të cilin do të nisni rrugën e jetës.