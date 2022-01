​Katër kandidatë për presidentin e Parlamentit Evropian

Zëvendëspresidenti i Parlamentit Pedro Silva Pereira (S&D, Portugali) shpalli emrat e katër kandidatëve në plenare të hënën mbrëma, pas mbylljes së afatit të aplikimit për raundin e parë të votimit.

Roberta Metsola (EPP, Maltë), Alice Bah Kuhnke (të Gjelbërit/EFA, Suedi), Kosma Zlotowski (EKR, Poloni) dhe Sira Rego (E Majta, Spanjë) do të prezantohen shkurtimisht të martën në orën 9:00, pak para raundit të parë të votimit në mëngjesin e së martës.

Kandidatët për presidencën mund të propozohen nga një grup deputetësh ose një grup deputetësh që përbëjnë të ashtuquajturin “prag të ulët”, që është një e njëzeta e deputetëve ose 36 nga 705 deputetë kur të gjitha mandatet janë aktive. Nominimet mund të tërhiqen ose tërhiqen para çdo raundi të votimit.

Për zgjedhjen e presidentit kërkohet shumica absolute e votave të vlefshme, 50 për qind plus një votë, me votim të fshehtë. Për shkak të pandemisë do të zhvillohet votimi në distancë. Nëse edhe pas tri raundeve nuk ka fitues, në raundin e katërt të fundit do të marrin pjesë dy kandidatët me më shumë vota nga raundi i tretë dhe president do të zgjidhet ai që ka më shumë vota.

Presidenti ka kompetenca të gjera ekzekutive dhe përfaqësuese të përcaktuara në rregullën 22 të Rregullores së Punës. Përveç detyrave të listuara, presidenti ka “të gjitha kompetencat e nevojshme për të kryer procedurat parlamentare dhe për të siguruar zhvillimin e duhur të tyre,” tha PE në një deklaratë.