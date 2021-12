​Janjiq: Nëse s’gjendet një format i ri i dialogut, i gjithë procesi do të dështojë

Analisti serb Dushan Janjiq ka thënë se duhet gjetur një format i ri i dialogut Kosovë-Serbi, në të kundërtën ky proces do të dështojë.

Ai në një intervistë për RTK ka thënë se dialogu nuk ka ndodhur për një kohë të gjatë dhe se ka pasur një mos vazhdimësi dhe nuk po ecën mirë si i tillë.

“Nuk janë vetëm palët negociuese, por përgjegjësi ka edhe ndërmjetësi i BE-së Miroslav Lajçak. Dialogu nuk mund të vazhdojë kështu dhe në fund secila palë do të gjejë aleatët e vet që të bëjë zgjidhjen e vet. Nëse nuk gjendet një format i ri i dialogut, kam frikë se i gjithë procesi do të dështojë”, ka thënë Janjiq, duke shtuar se dialogu duhet të përfundojë me normalizimin e raporteve Kosovë-Serbi.

Në rast të fitores së opozitës në Serbi, a mund të pritet normalizim i raporteve me Kosovës, Janjiq tha se për momentin nuk mund të dihet një gjë e tillë.