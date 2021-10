​Interesim i vogël për vaksinim sot kundër COVID-19 në sallën “1 tetori”

Përkundër asaj që Kosova po vazhdon të përballet me raste të reja me koronavirus, por edhe me raste që përfundojnë me fatalitet, një numër i vogël i qytetarëve kishte shprehur interesim që gjatë këtij vikendi të vaksinohet kundër sëmundjes së rrezikshme e cila tash e gati dy vjet ka kapluar të gjithë globin.