​Hyrja në Slloveni varet nga vaksina që keni marrë – këto janë të gjitha rregullat

Kështu, ky vend mund të futet me vetëm një dozë të AstraZeneca, 21 ditë pas vaksinimit, por jo me një dozë të Pfizer dhe Moderna. Me këto dy vaksina, disa mund të hyjë në Slloveni vetëm nëse janë marrë të dyja dozat. Përveç kësaj, kanë kaluar 14 ditë nga doza e dytë për Moderna, dhe 7 janë të mjaftueshme për Pfizer.

Policisë kufitare duhet t’i tregohet një certifikatë vaksinimi. Rregulla të hollësishme janë lëshuar gjithashtu për vaksinat nga prodhuesit e tjerë.

Personat e vaksinuar mund të hyjnë në Slloveni nëse:

kanë marrë një dozë të dytë të BioNTech / Pfizer të paktën shtatë ditë më parë

kanë marrë një dozë të dytë të Moderna të paktën 14 ditë më parë

kanë marrë dozën e parë të AstraZeneca të paktën 21 ditë më parë

kanë marrë një dozë të Johnson & Johnson të paktën 14 ditë më parë

kanë marrë një dozë të dytë të Sputnik V të paktën 14 ditë më parë

kanë marrë një dozë të dytë të Sinovac të paktën 14 ditë më parë

kanë marrë një dozë të dytë të Sinopharma të paktën 14 ditë më parë.

Kushti mbetet ende një vizitë e menjëhershme ose biznes, dhe nisjet turistike ende nuk konsiderohen një arsye e justifikueshme për të hyrë në Slloveni.

Ata që nuk janë vaksinuar kanë akoma mundësinë e një testi negativ PCR, i cili nuk duhet të jetë më i vjetër se 48 orë, ose i një testi PCR pozitiv, i cili duhet të jetë më i vjetër se 21 ditë dhe nuk duhet të jetë më i vjetër se gjashtë muaj.

Pa një test dhe një certifikatë vaksinimi, është e mundur të hyni në Slloveni për shkak të tranzitit, dhe duhet të largoheni nga vendi brenda 12 orësh.

Në Slloveni, 209 infeksione të reja me koronavirus dhe pesë vdekje midis pacientëve janë konfirmuar në 24 orët e fundit, me një fushë të reduktuar të testimit.

Qeveria sllovene njoftoi se vetëm 209 infeksione të reja u konfirmuan të dielën, me 1.380 teste dhe përqindja e gjetjeve pozitive ra në 15.1 për qind, nga pothuajse 20 një ditë më parë.

Tani ka 9.503 raste aktive në vend, por ka ende një të lartë 605 pacientë të shtruar në spitale, 152 prej tyre në njësi të kujdesit intensiv, megjithëse numri nuk është rritur ditët e fundit. Aktualisht, incidenca 14-ditore e infeksionit në Slloveni për njëqind mijë banorë është 448.

Numri i përgjithshëm i vdekjeve është rritur në 4.263, dhe deri më tani 427.449 njerëz ose rreth 23 për qind, janë vaksinuar kundër COVID-19, ndërsa të dyja dozat e vaksinës u janë dhënë 10 për qind të popullsisë së përgjithshme.

Kryeministri slloven Janez Jansha ka njoftuar se ai pret që epidemia e koronavirusit në vend të vihet nën kontroll deri më 15 qershor, duke përmendur dinamikën e re në mbërritjen e vaksinave.