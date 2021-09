​Horoskopi i vjeshtës për 12 shenjat e Zodiakut

Vjeshta fillon me hënën më të madhe të plotë të vitit, dhe më 6 tetor, një hënë e re do të shfaqet në Peshore, që do të thotë se të gjitha shenjat e zodiakut do t’i kushtohen më shumë karrierës së tyre. Më 20 tetor, Hëna e plotë në Bricjap sjell një sasi të jashtëzakonshme energjie që na inkurajon të ndjekim pasionet tona.

Dashi

Periudha e hënës së re do t’ju sjellë një sasi mjaft të madhe të vetëbesimit për t’u angazhuar në marrëdhënie me njerëz të rinj, si biznes ashtu edhe dashuri. Po përballeni me një kohë sfidash dhe mundësish të mëdha, kështu që mos lejoni që individët t’ju ndalojnë.

Demi

Demat do të merren me marrëdhënie të pazgjidhura nga e kaluara, por gjithashtu do t’i zgjidhin dhe shkarkojnë përfundimisht ato. Hëna e plotë në shenjën e Dashit do t’i ndihmojë shumë në këtë. Ndërsa vjeshta po përfundon, nostalgjia do të largohet ngadalë dhe ju do të filloni të ndiheni më të fortë. Nuk ka mundësi tjetër përveçse thjesht të durosh këtë periudhë nostalgjike.

Binjakët

Binjakët do të përballen me një test të vështirë të miqësisë dhe marrëdhënieve ndërnjerëzore këtë vjeshtë. E gjithë durimi dhe qetësia që ata kërkuan pjesën tjetër të vitit tani do të duhet të përdoren në avantazhin e tyre. Do të jetë një periudhë sfiduese, por në asnjë mënyrë mos harroni se ekscentriciteti juaj është gjithashtu virtyti juaj më i madh me të cilin të tjerët ju kujtojnë. Mundohuni të qëndroni të gjallë dhe të gëzuar pavarësisht nga të gjitha sfidat dhe mos u përfshini në analiza shumë të thella të situatës. Ndërsa ditët bëhen më të shkurtra, do të jeni gjithnjë e më të begatë me ndjenjat tuaja.

Gaforrja

Sigurohuni që të lini kohë të mjaftueshme vetëm për veten tuaj. Është gjithashtu koha për të kujtuar se “Jo” është një fjalë aq e fuqishme sa “Po”. Edhe pse gaforrja është një shenjë që fiton energji nga shoqërimi me të tjerët, do të vini re se koha e kaluar me veten do t’ju përshtatet më shumë sesa mendoni.

Luani

Nëse ndiheni sikur keni ngecur në punë dhe nuk shihni një të ardhme të ndritur, një Hënë e re në Peshore do ta ndryshojë atë. Ju mund të pyesni pse po i bëni të gjitha këto dhe nuk shihni rezultate ose po kërkoni frymëzim – mbani mend se qartësia e mendjes po vjen! Koha e marrjes në pyetje, megjithatë, nuk ishte e kotë. Kjo ju ka mësuar se jeni më elastik nga sa mendoni dhe se jeni gati të përballoni çdo sfidë që ju del përpara. Është koha për të rimarrë besimin për të cilin jeni të njohur.

Virgjëresha

Do të mendoni për marrëdhëniet e dështuara dhe arsyet pse ato dështuan, dhe rreziku më i madh që fshihet është ribashkimi me disa prej tyre. Ndonjëherë mund të ndiheni të vetmuar ose të braktisur, por është një ndjenjë kalimtare. Nëse ktheheni në rrugën e vjetër, ju vetëm do të shtyni vuajtjet dhe pakënaqësitë dhe do t’i përjetoni ato më shumë seç duhet. Gjeni forcë në hënën e plotë.

Peshorja

Ju vini në dyshim gjithçka, nga zgjedhjet e karrierës, partnerët në shtëpi dhe shoqëri. Vjeshta do t’ju ndihmojë të lehtësoni tensionet. Do t’ju sjellë një pamje të qartë të vetes dhe do të përforcojë qëndrimet. Mënyra më e mirë është të shikoni prapa dhe të shihni se sa larg keni arritur. Ju mund të mos jeni të vetëdijshëm për këtë, por intuita juaj është e fortë dhe kështu mos dyshoni në veten tuaj.

Akrepi

Do të përjetoni një ndryshim të madh drejt fundit të vjeshtës dhe do të ndryshoni plotësisht shtëpinë tuaj, marrëdhëniet romantike ose thjesht do të riorganizoni përparësitë tuaja. Çfarëdo që të bëni, mos kërkoni frymëzim në të kaluarën, por shikoni drejt përpara. E ardhmja është shoku juaj më i mirë, prandaj festoni çdo ditë këtë vjeshtë.

Shigjetari

Ju jeni rritur në shumë nivele vitin e kaluar, por nuk keni pasur nevojë t’ia tregoni këtë të tjerëve. Tani është koha për të treguar ndryshimin tuaj. Do të jeni krenarë për gjithçka që keni arritur, dhe energjia pozitive do t’ju frymëzojë të vazhdoni me të njëjtin ritëm. Në jetën tuaj do të hyjë një person i ri, i cili mund t’ju ndihmojë të lulëzoni në botën e biznesit. Pasi të takoheni, do të ndjeni sesi gjërat kanë rënë në vend.

Bricjapi

Të menduarit për të kaluarën mund të jetë e dobishme, por mos lejoni që ajo të mposhtë jetën tuaj dhe marrëdhëniet ekzistuese. Nëse jeni aktualisht të kënaqur dhe të lumtur apo jo është diçka që mund të ndikoni, kështu që mos kaloni shumë kohë në momentet që tashmë kanë kaluar. Nëse jeni duke kërkuar një dozë romantike dhe nostalgjie, përgatitni një recetë tradicionale familjare për të dashurin tuaj që do ta shijoni së bashku.

Ujori

Vjeshta mund të jetë irituese për ju. Është koha të përqendroheni te vetja dhe mendimet tuaja. Mundohuni të shikoni veten përmes dëshirave dhe nevojave tuaja, jo pritjet e njerëzve të tjerë. Imagjinoni qëllimin përfundimtar dhe përqendrohuni vetëm te njerëzit që dëshironi të shihni atje dhe në gjërat që do t’ju bëjnë të lumtur. Pranoni energjinë e stinës dhe drejtojeni atë në rrugën tuaj.

Peshku

Pavarësisht nëse jeni në një lidhje afatgjatë ose të re, kjo periudhë do të jetë plot pasion dhe epsh. Ju mund ta përdorni të gjithë atë pasion jo vetëm për qëllime romantike, por edhe për ato krijuese. Pasi të jeni mbushur me energji, do të keni më shumë dëshirë për të jetuar në maksimum çdo ditë dhe mos humbisni të regjistroni momente të tilla në mënyrë që të motivoheni prej tyre më vonë. Miqtë e vërtetë ju japin shumë dashuri, dhe ju gjithmonë keni nevojë për atë lloj dashurie.