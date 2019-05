Në ceremoninë e varrimit ka marrë pjesë edhe kryetari i Gjilanit, Lutfi Haziri, i cili ka thënë se do ta kujtojnë gjithmonë si djalë të hareshëm e të buzëqeshur.

“Në emër të qytetarëve të Gjilanit, sot jam i pranishëm i pranishëm dhe jam me Ju, familjen Bunjaku. Shpirti i bardhë i Rinorit sot ndahet nga ne, por do të jetojmë me kujtimet, buzëqeshjen dhe përqafimet e tij. Lamtumirë engjëlli ynë”, ka thënë, ndër të tjera, kreu i Gjilanit.