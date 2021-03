​Haradinaj për Vjosën presidente: Nuk e kam përgjigjen sot

Ai ka bërë të ditur se kanë ftuar një takim me Grupin Parlamentar për të diskutuar se a do të qëndrojnë në sallë ditën kur do të votohet presidenti.

Pas takimit me zëvendëskryeministrin e Maqedonisë Veriore Artan Grubi, ka thënë se do të diskutojnë për secilën temë veç e veç, por që ende nuk dihet se si do të veprojnë ditën e votimit për shefin e ri të shtetit.

“Ne e kemi ftuar një takim të Grupit Parlamentar dhe do të diskutojmë qasjen tonë. Sikurse e dini seanca e parë është konstituimi i Kuvendit dhe kuptohet do të jemi pjesë e kësaj seance. Ndërsa, për çdo seancë tjetër do të diskutojmë veç e veç, për çdo temë të rendit të ditës ose ato që janë obligime të Grupit Parlamentar. Por nuk e kam përgjigjen sot”, ka deklaruar ai.

Gjatë ditës së djeshme, pas mbledhjes së Këshillit Drejtues të PDK-së, Enver Hoxhaj ka bërë të ditur se nuk e mbështesin Vjosa Osmanin për presidente./Lajmi.net/