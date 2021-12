​Gruaja e djegur nga acidi martohet me torturuesin e saj

Berfin Özek ishte viktimë e një sulmi me acid dy vjet më parë. Tani ajo ka tronditur familjen e saj.

Pasojat e sulmit do të jenë të dukshme gjatë gjithë jetës së saj: në vitin 2019, atëherë 18-vjeçarja Berfin Özek ishte viktimë e një sulmi me acid nga ish-i dashuri i saj. Përveç pamjes së fytyrës së saj të shkatërruar tërësisht, Berfin e verboi me syrin e majtë dhe ajo sheh vetëm 30 për qind në të djathtën e saj.

“Nëse nuk mund të të kem, askush nuk duhet të të ketë”, tha ish-i dashuri i saj në atë kohë, Casim Ozan Celtik, para sulmit, transmeton Mirror. Ai u raportua dhe u arrestua. Një gjykatë në Iskenderun e dënoi Celticun me mbi 13 vjet burg – por ndryshimet në ligj dhe masat e pandemisë ulën ndjeshëm dënimin e tij, kështu që ai u lirua me kusht.

Pasoi një propozim i bujshëm martese: Berfin mesa duket jo vetëm e fali sulmuesin e saj, por edhe pranoi të martohej me të.

“Ajo u martua pa dijeninë tonë. Kam luftuar për të për vite të tëra dhe tani gjithçka ishte e kotë”, tha babai i saj.

Sapo ai nuk ishte më pas hekurave, i dënuari Celtic dyshohet se i kërkoi dorën. Ndërsa ishte ende në burg, Celtic i shkroi letra ish-të dashurës së tij duke i kërkuar falje, duke konfirmuar dashurinë e tij për të.

“Ne e duam shumë njëri-tjetrin”, thotë sot 20-vjeçarja.