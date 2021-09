​Gjukanoviq: Rusia vazhdon të ndërhyjë në punët e brendshme të Malit të Zi

Kabineti njoftoi se Alfejev, kreu i Departamentit për Marrëdhëniet me Kishën e Jashtme të Patrikanës së Moskës, në një intervistë me TV Russia 24, i cili për satën herë në kohët e fundit, “pas qëllimeve laike të papajtueshme me misionin e Kishës së Krishtit”, ndërhyri në punët e brendshme të Malit të Zi, raporton RTCG.

“Vetëm disa ditë pas deklaratës së Lavrov, ai i zëvendësoi afërsisht tezat në të njëjtën mënyrë dhe komentoi me cinizëm ngjarjet e fundit të fronizimit të dhunshëm të mitropolitit të Malit të Zi-Primorje SOC në Cetinje, gjë që konfirmoi më tej njohjen e hapur të Lavrovit se Kisha ruse shërben interesat shtetërore të Rusisë jashtë dhe në raport me vendin tonë, ato janë edhe antimalazeze edhe antiortodokse ”, thuhet në njoftim.

Siç u njoftua, Ilarion po përpiqet të paraqitet si mbrojtës i interesave të degës së Kishës Ortodokse Serbe në Mal të Zi, dhe kujtohet se ai vizitoi Podgoricën në korrik 2011, kur kishte takime të mbyllura me zyrtarë të lartë malazezë, në të cilat foli krejt ndryshe për modelin e mundshëm të organizimit të Kishës Ortodokse Serbe në Mal të Zi.

Pastaj, prapa shpinës së Patrikanës në Beograd, ai mbrojti autonominë e Mitropolisë së Malit të Zi dhe Liturgjisë, të cilën mitropoli Amfilohije Radoviq e arriti deri diku, dhe Patrikana e Serbisë thjesht e hoqi atë pa asnjë respekt për kryepeshkopin e saj pranverën e kaluar, sipas zyrës së presidentit.

Me vërejtjen se kreu i Kishës ruse injoron faktin historik se në të kaluarën ishte një kishë motër liturgjike dhe kanonike për Mitropolitin autoqefal të Malit të Zi, shtohet se, qeveria aktuale ruse dhe kreu i Kishës Ruse përpiqen të destabilizojnë Malin e Zi në rrugën e integrimit evropian.