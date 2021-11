​Gjashtë shenja delikate që tregojnë se partneri juaj nuk kujdeset për ju

Ndonjëherë lëvizjet e partnerit mund të interpretohen si shprehje dashurie, por kur i studioni më mirë, do të shihni se pas tyre nuk fshihen gjithmonë qëllimet e mira.

Ja se si të kuptoni se ndjenjat e partnerit tuaj mund të mos jenë të sinqerta.

Ai ju do dhe ju përqafon shumë

Mund të duket se një çift që puthen dhe përqafohen vazhdimisht është i lumtur, por pikërisht kjo mund të tregojë se partneri juaj po e kompenson mungesën e interesit dhe dashurisë. Të tregosh butësi në një farë mase është krejtësisht mirë, por pasi të bëhet shumë e zakonshme, mund të jetë koha të pyesni veten nëse ai është i sinqertë.

Nuk ka momente të veçanta

Kur jeni në një lidhje me personin që është i duhuri për ju, do të ketë shumë momente që do të dëshironi t’i mbani mend gjatë gjithë jetës. Nëse marrëdhënia juaj zbret në faktin se çdo ditë është e njëjtë dhe nuk mund të gjeni momente të veçanta, ndoshta është koha për të folur seriozisht. Jo çdo ditë duhet të jetë e veçantë, por mungesa e plotë e ditëve të tilla nënkupton edhe mungesë interesi dhe dashurie.

Nuk ka diskutime serioze

Diskutimet janë pjesë e një marrëdhënieje të shëndetshme dhe tregojnë se kujdeseni për njëri-tjetrin. Nuk ka çift që nuk është grindur kurrë dhe e ka zgjidhur problemin duke folur. Nëse ndonjëherë zemëroheni me partnerin tuaj dhe ai nuk dëshiron të flasë për problemin, por thjesht e injoron atë, ka një shans që ai thjesht të mos kujdeset mjaftueshëm për të zgjidhur problemin dhe për të punuar në marrëdhënien.

Po mbizotëron veten

Në një marrëdhënie, të dy partnerët duhet të jenë të barabartë, por nëse shihni se gjithçka varet nga kush ka më shumë pushtet, shanset janë të mira që partneri juaj të mos interesohet vërtet për ju. Kur egoja bëhet më e madhe se dashuria, lindin probleme që mund ta shkatërrojnë plotësisht marrëdhënien.

Ju nuk dini shumë për të

Nëse një partner nuk dëshiron të flasë për veten ose të ndajë aventurat dhe ndjenjat e tij, është koha për një alarm. Pjesë e një marrëdhënieje të shëndetshme është njohja me njëri-tjetrin, dhe kur ju interesoni vërtet për dikë, do të dëshironi të dini gjithçka rreth tij. Është gjithashtu e rëndësishme që ai të jetë po aq i interesuar për ju dhe për ndjenjat tuaja.

Seksi është e vetmja gjë që i intereson

Një jetë e shëndetshme seksuale është gjithashtu e rëndësishme për një marrëdhënie, por nëse seksi është gjithçka për të cilën ai interesohet, duhet të konsideroni nëse marrëdhënia juaj bazohet në bazën e duhur. Besimi, mirëkuptimi, komunikimi dhe respekti janë faktorë po aq të rëndësishëm sa jeta seksuale. Përndryshe, pas një kohe, do të ndiheni sikur po ju përdor vetëm për eksitimin e tij.