​Evropianët kërkojnë ndërprerjen e ofensivës turke në Siri

“Pesë vende evropiane, Franca, Gjermania, Belgjika, Britania e Madhe, Polonia, nuk kanë mundur t’i bashkojnë të gjithë partnerët e tyre të Këshillit në deklaratën e tyre”, sipas diplomatëve.

Sipas një prej tyre, SHBA-ja do të parashikonte miratimin e një qëndrimi të përbashkët me Këshillin, por ajo do të përplaset me kundërshtimin e Rusisë.

“Kërkesa për ndërprerjen e operacionit turk shpjegohet me faktin se nuk besojmë se kjo do të zgjidhte shqetësimet për sigurinë e Turqisë”, thekson deklarata evropiane.

Teksti nënvizon se evropianët janë shumë të shqetësuar nga ofensiva turke, pa e dënuar atë./ATSH/