Samuel Eto’o është një nga lojtarët e paktë që ishte standard me Pep Guardiola dhe Jose Mourinho, dhe në nivelin e klubit ai fitoi gjithçka që mundi.

Për këtë arsye, është një nga më meritorët për të krahasuar punën e dy ekspertëve të lidhur nga rivaliteti i madh.

I pyetur se cili nga dy trajnerët është më i mirë, Eto’o, i cili i dha fund karrierës së tij të futbollit dhe fitoi Ligën e Kampionëve me Barçën dhe Interin, kishte një përgjigje interesante.

“Nuk mund ta krahasoj Mourinho me Guardiola. Njëri prej tyre nuk mund ta fitonte Ligën e Kampionëve me Bayernin dhe tjetrin e bëri me Porto”, komentoi shkurt sulmuesi kamerunas. /Lajmi.net/