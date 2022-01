​Escobar e Lajçak sot në Kosovë, dialogu dhe Asociacioni temat kyçe

Sot do të mbërrijnë në Kosovë i dërguari i posaçëm amerikan për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, dhe përfaqësuesi i posaçëm i BE-së për dialogun Kosovë-Serbi, Mirosllav Lajçak. Rifillimi i dialogut si dhe Asociacioni pritet të jenë dy çështjet që do të jenë ne fokus të takimeve të dy emisarëve me krerët e shtetit dhe liderët politikë.

Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë, por as Ambasada amerikane nuk kanë dhënë shumë detaje për kohën do të mbërrijnë në Prishtinë të dy emisarët. Gjithsesi, ata do të jenë deri të mërkurën.

Qëllimi kryesor i vizitës është diskutimi i hapave të ardhshëm në dialogun për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, i lehtësuar nga BE-ja dhe i mbështetur nga SHBA.

Lajçak do të takohet gjithashtu me përfaqësues të shoqërisë civile dhe do të vizitojë pikëkalimin e përbashkët në Mutivodë.

Profesori i marrëdhënieve ndërkombëtare, Dritëro Arifi thotë për KosovaPress se pret që Lajçak dhe Escobar t’i kenë kërkesat e unifikuara sa i përket palës kosovare. Ai thotë se të njëjtit do të kërkojnë përshpejtim të dialogut në tema të caktuara.

“Besoj se zotëri Lajcak dhe Escobar do t’i kenë të unifikuara kërkesat sa i përket palës kosovare. ShBA-të po mundohen në një mënyrë të riformatizojnë dialogun, përshpejtuar me tema të caktuara. Ndoshta për t’i dhënë edhe një kornizë me afate, pasi nuk mundet të shkojë në dialog për dhjetë vite dhe të flitet për tema të njëjta. Po besoj se kërkesat do të ndërlidhen edhe me kërkesën e sekretarit Blinken, sa i përket marrëveshjes për energjinë në veri të Kosovës, të pagjeturit dhe normalisht për të gjitha vendimet të gjykatave që duhet të zbatohen nga institucionet e Kosovës”, thotë ai.

Presion më të madh të Escobar dhe Lajcak për themelimin e Asociacionit pret, analisti politik, Arton Demhasaj.

“Mesazhet do të jenë të qarta, ato kanë me pa se cili është qëllimi politik në Kosovë për këto mesazhe. Pastaj do të priten edhe zgjedhjet në Serbi që do të mbahen në fillim të prillit, sapo të krijohen institucionet e reja në Serbi me gjasë shumë shpejt mund të ketë takime që do të mbahen me pretendimin që marrëveshja mund të afrohet… Mesazhet do t’i jepen ndoshta edhe në mënyrë të shkruar para kryeministrit Kurti, që duhet urgjentisht të rikthehet në tavolinën e dialogut me pretendimin se shumë shpejt të arrihet marrëveshja finale mes Kosovës dhe Serbisë, e cila do të përfundonte me njohje reciproke… Me gjasë presioni i zotëri Lajcak edhe Escobar do të lidhet me çështjen krijimit të Asociacionit dhe pastaj të ketë një marrëveshje përmbyllëse që do të përfundonte me njohje reciproke”, thotë ai.

Megjithatë, pavarësisht vizitës treditore të ndërmjetësuesve të dialogut, Dritëro Arifi thotë se nuk do të ketë dinamikë të madhe të dialogut para zgjedhjeve në Serbi.

“Nuk mendoj se mund të përshpejtojë (dinamikën e dialogut) të paktën para prillit. Edhe nëse mund të ketë ndonjë takim mund të jetë sa për t’i qetësuar palët. Në një mënyrë për të përcjellë një fotografi se palët kanë gjetur mirëkuptim. Do të jetë më shumë një takim sa për të treguar një paqe mes dy kombeve. Besoj se takimet më të nxehta do të bëhen pas përfundimit të zgjedhjeve në Serbi”, shton ai.