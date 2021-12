​Erdogan: Turqia së shpejti do të bëhet një nga 10 ekonomitë kryesore të botës

Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan tha se modeli i ri ekonomik që Turqia ka filluar së fundmi do të tregojë rezultate shumë shpejt dhe do t’i mundësojë vendit të bëhet një nga dhjetë ekonomitë më të mira në botë.

Në një takim të zgjeruar të krerëve të shteteve provinciale të Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim (AKP) në Stamboll, Erdogan foli për zhvillimet ekonomike në Turqi si dhe për rritjen e inflacionit dhe përsëriti se shkaqet kryesore të inflacionit të lartë janë normat e larta të interesit.

“Me programin tonë të ri ekonomik, ne po ecim me shpejtësi drejt qëllimit për ta vendosur Turqinë në mesin e 10 ekonomive më të mira. Normat e interesit i bëjnë të pasurit më të pasur dhe të varfrit më të varfër. Ne do ta thyejmë këtë cikël dhe do t’i lëmë njerëzit tanë të arrijnë qëllimin kryesor,” tha Erdogan.

Ai theksoi se Turqia ka qenë e qëndrueshme ndaj të gjitha krizave ekonomike globale falë infrastrukturës së ofruar nga partia në pushtet gjatë viteve të mëparshme të qeverisjes.

“Duhet të shpjegohet dhe të thuhet qartë se qëllimi ynë ekonomik është bërë realitet i afërt dhe nuk është më një ëndërr”, tha presidenti turk.

Erdogan iu referua edhe synimeve të AK Partisë për vitin 2023, 100-vjetorit të Republikës së Turqisë dhe vizionit për dekadat në vijim.

“Ne duhet t’u themi qytetarëve tanë se komplotet për të shkatërruar ekonominë tonë kanë për qëllim të na largojnë nga qëllimet tona. Gjithashtu duhet t’u themi atyre se lojërat e fundit për normat e interesit dhe valutën janë pjesë e këtij komploti. Megjithatë, ne kemi mjaft forcë dhe vendosmëri. për t’i rrahur”, tha ai.

Së fundi, ai iu referua punës së opozitës dhe akuzoi partinë kryesore opozitare se po ndjek një politikë gënjeshtre të drejtuar kundër partisë në pushtet.

“Ne duhet të bindim popullin tonë se Turqia do të përballet me fatkeqësitë më të mëdha nëse opozita merr pushtetin mbi këtë vend. Ne kemi parë se çfarë ndodhi në Stamboll pas zgjedhjeve 2019,” tha Erdogan.