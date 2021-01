​Ekonomia e SHBA-së bie me 3.5 për qind në vitin 2020

Prodhimi i brendshëm bruto (GDP) i SHBA-së ra me 3.5 për qind në vitin 2020, më i forti që nga viti 1946 dhe për herë të parë që nga kriza e madhe globale që shpërtheu nga 2007 deri 2009, tha të enjten Departamenti i Tregtisë.

Në 2019, ajo u rrit 2.2 për qind. Rënia e GDP-së reale në vitin 2020 pasqyron, ndër të tjera, një rënie të konsumit personal, eksporteve dhe investimeve të kompanive në pajisje dhe konsumit të reduktuar nga shtetet federale dhe qeveritë lokale, thuhet në deklaratë.

Në tremujorin e katërt të vitit të kaluar, ekonomia e SHBA-së ra me 2.5 për qind nga e njëjta periudhë e një viti më parë, pas një rënie prej 2.8 për qind midis korrikut dhe shtatorit, tregojnë të dhënat e ministrisë.

Në baza tremujore, GDP reale u rrit me një për qind në tremujorin e katërt të vitit të kaluar. Në periudhën korrik-shtator, ai u rrit me 7.5 për qind krahasuar me tre muajt e mëparshëm.

Sipas normës vjetore, e cila përdoret vetëm nga Shtetet e Bashkuara, Kanada dhe Japoni, GDP u rrit me katër për qind në tremujorin e katërt, pas një rritje prej 33.4 për qind në tre muajt e mëparshëm, sipas të dhënave të ministrisë.

Shkalla e rritjes vjetore të GDP-së tregon me çfarë shkalle GDP-ja do të rritet në një vit nëse rritet me të njëjtën normë në çdo tremujor si në tre muajt e fundit.