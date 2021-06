​Dendias informon Lajçakun për vizitën e tij në Kosovë

“Gjatë bisedës telefonike, unë informova përfaqësuesin special të BE-së Miroslav Lajçak në lidhje me kontaktet gjatë vizitës sime të fundit në Prishtinë,” shkruan Dendias në Twitter.

Dendias ishte javën e kaluar për vizitë në Kosovë, ku u takua me presidenten Vjosa Osmani, kryeministrin Albin Kurti dhe ministren e Jashtme, Donika Gërvalla.

During a telephone conversation i briefed #EU's Special Representative @MiroslavLajcak on the contacts during my recent visit to Pristina. pic.twitter.com/l3tBtF7HnE

