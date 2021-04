Dëmtimi i gypit të ujit ka ndodhur nga palë të treta, ndërkohë ekipet operative po merren me sanimin e defektit, njofton KRU Prishtina, sipas së cilës ende nuk dihet se kur do të kthehet gjendja në normalitet me furnizim me ujë të pijshëm për konsumatorët duke filluar nga rruga e “Llapit” e deri te ajo “Ilir Konushevci”.

“Është bërë dukuri dëmtimi i gypave të ujit nga palë të treta si një papërgjegjësi e procesit të punimeve të tyre”, thuhet në njoftim. /Lajmi.net/