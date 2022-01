​Curiosity gjen shenja të jetës së lashtë në Mars

Roveri i NASA-s ka gjetur disa komponime organike interesante në Planetin e Kuq që mund të jenë shenja të jetës së lashtë, por do të duhet shumë më tepër punë për të testuar këtë hipotezë.

Disa nga mostrat e gurëve pluhur që Curiosity ka mbledhur ndër vite përmbajnë lëndë organike të pasura me një lloj karboni që këtu në Tokë lidhet me jetën, raportojnë studiuesit në një studim të ri.

“Ne po gjejmë gjëra në Mars që janë jashtëzakonisht interesante, por na duhen më shumë prova për të thënë se kemi identifikuar jetën,” Paul Mahaffy, i cili shërbeu si hetuesi kryesor i Analizës së Mostrave të Curiosity në laboratorin kimi të Marsit (SAM) deri në duke u tërhequr nga Qendra e Fluturimeve Hapësinore e NASA-s Goddard në Greenbelt, Maryland, në dhjetor 2021, në një deklaratë.

“Pra, ne po shikojmë se çfarë tjetër mund të ketë shkaktuar nënshkrimin e karbonit që po shohim, nëse jo jetën.”

Gati një dekadë e analizës së mostrës

Curiosity u ul brenda kraterit Gale të Marsit në gusht 2012 me një mision për të përcaktuar nëse zona mund të kishte mbështetur ndonjëherë jetën mikrobike. Ekipi i roverit shpejt përcaktoi se dyshemeja e Gale ishte një mjedis potencialisht i banueshëm miliarda vjet më parë, duke strehuar një sistem liqenesh dhe rrjedhash që ka të ngjarë të ekzistojë për miliona vjet në të njëjtën kohë.

Në studimin e ri, e botuar në Procedurat e Akademisë Kombëtare të Shkencave, ekipi hulumtues shikoi disa mostra gurësh pluhur që Curiosity mblodhi nga një sërë vendndodhjesh midis gushtit 2012 dhe korrik 2021. Roveri ushqeu këtë material në SAM, i cili mund të identifikojë dhe karakterizojë organet – molekulat që përmbajnë karbon që janë blloqet ndërtuese të jetës në Tokë.

Shkencëtarët zbuluan se gati gjysma e këtyre mostrave ishin pasuruar me karbon-12, më i lehtë nga dy izotopet e qëndrueshme të karbonit, krahasuar me matjet e mëparshme të meteoritëve të Marsit dhe atmosferës së Marsit. (Izotopet janë versione të një elementi që përmbajnë numër të ndryshëm neutronesh në bërthamat e tyre atomike. Karboni-12 ka gjashtë neutrone dhe karboni-13 shumë më pak i bollshëm ka shtatë.)

Këto mostra me përmbajtje të lartë karboni 12 erdhën nga pesë vende të ndryshme brenda kraterit Gale, të cilat të gjitha shfaqnin sipërfaqe të lashta që ishin ruajtur mirë gjatë shekujve.

Në Tokë, organizmat preferojnë të përdorin karbon-12 për proceset e tyre metabolike, kështu që pasurimi me këtë izotop në mostrat e shkëmbinjve të lashtë këtu interpretohet përgjithësisht si një sinjal i kimisë biotike. Por ciklet e karbonit në Mars nuk janë kuptuar aq mirë sa për të bërë supozime të ngjashme për gjetjet e Planetit të Kuq, thanë anëtarët e ekipit të studimit.

Studiuesit dolën me tri shpjegime të mundshme për sinjalin intrigues të karbonit. E para përfshin mikrobet e Marsit që prodhojnë metan, i cili më pas u shndërrua në molekula organike më komplekse pas ndërveprimit me dritën ultravjollcë në Planetin e Kuq. Këto organikë më të mëdhenj më pas ranë përsëri në tokë dhe u përfshinë në shkëmbinjtë që Curiosity mori si mostër.

Por reaksione të ngjashme që përfshijnë dritën ultraviolet dhe dyoksidin e karbonit jo-biologjik, deri tani gazi më i bollshëm në atmosferën e Marsit, mund të kenë gjeneruar gjithashtu rezultatin. Është gjithashtu e mundur që sistemi diellor ka kaluar nëpër një re molekulare gjigante të pasur me karbon-12 shumë kohë më parë, thanë studiuesit.

“Të tri shpjegimet përputhen me të dhënat,” tha në të njëjtën deklaratë udhëheqësi i studimit Christopher House, një shkencëtar i Curiosity me bazë në Universitetin Penn State. “Ne thjesht na duhen më shumë të dhëna për t’i përjashtuar ose përjashtuar ato.”

Nevojiten më shumë të dhëna

Zbulimi i ri është veçanërisht intrigues për shkak të pasurimit të karbonit-12, por Curiosity ka zbuluar më parë komponime organike në Mars. Për shembull, ekipi i misionit raportoi më parë zbulimin e lëndëve organike në mostrat e shkëmbinjve pluhur. Roboti me gjashtë rrota ka kaluar gjithashtu nëpër shtëllunga metani, molekula organike më e thjeshtë, në shumë raste.

Është e paqartë se çfarë po prodhon metanin e gaztë të Marsit ose sa i vjetër është. Për shembull, përbërja mund të krijohet nga mikrobet që metabolizohen intensivisht nën sipërfaqen e ftohtë të Marsit sot. Mund të prodhohet në mënyrë alternative nga ndërveprimet nëntokësore të shkëmbinjve dhe ujit të nxehtë, pa përfshirë jetën. Mund të jetë gjithashtu një material i lashtë, i prodhuar ose nga organizmat ose në mënyrë abiotike, që ka qenë i bllokuar nën tokë shumë kohë më parë.

Ekipi i Curiosity do të donte të kalonte nëpër një m tjetërshtëllungën e etanit dhe përcaktojnë përmbajtjen e tij të karbonit-12, duke eksploruar më tej origjinën e këtyre organeve. Por kjo do të kërkonte shumë fat, duke qenë se studiuesit nuk mund të parashikojnë se kur dhe ku do të shfaqen shtëllunga të tilla.

Të dhëna të tjera të dobishme mund të vijnë edhe nga një rover tjetër i Marsit – Perseverance, një robot i NASA-s që u ul brenda një krateri të ndryshëm të Planetit të Kuq në shkurt 2021. Perseverance është gjuetia e shenjave të jetës së Marsit të lashtë dhe mbledhja e dhjetëra mostrave që do të kthehen në Tokë për analizë, më së largu deri në vitin 2031, përcjell LiveScience.