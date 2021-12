​Burri dëbohet nga avioni sepse kishte veshur tanga në fytyrë

Adam Jenne (38) u pa në video duke veshur tango të kuqe në vend të një maske të thjeshtë për fytyrën.

Burrit iu kërkua disa herë nga stafi që të hiqte tangon nga fytyra e tij para fluturimit nga aeroporti Fort Lauderdale-Hollywood, pasi u grind me stjuardesat.

Jenne i tha WSVN7 News se ai mbante brekë në fytyrë në vend të maskës dhe kjo ishte mënyra e tij për të luftuar kufizimet.

Aktualisht ekziston një dispozitë në fuqi në Shtetet e Bashkuara që të gjithë pasagjerët duhet të mbajnë maskë për fytyrën në aeroplanë, trena dhe autobusë, si dhe në aeroporte dhe stacione të tjera transiti.

LEAVE IT TO THE #FLORIDAMAN! This guy from Cape Coral tried wearing a #thong as a #mask on a United flight in Fort Lauderdale today. He was kicked off the plane. TSA and sheriff were called but passengers remained peaceful. #airtravel #Florida #aviation #travel pic.twitter.com/kUnkXrgTY8

— Channing Frampton (@Channing_TV) December 16, 2021