​Bulliqi: Qeverisja aktuale në Podujevë është e paaftë për të menaxhuar

Kryetari i Degës së Vetëvendosjes, njëherësh kandidat për kryetar të Podujevës nga radhët e kësaj partie Shpejtim Bulliqi në një konferencë për medie ka prezantuar raportin e auditorit të jashtëm për Komunën e Podujevës, ku sipas tij dëshmohet për një performancë të dobët të qeverisjes lokale të drejtuar nga LDK.

Bulliqi ka thënë se në bazë të këtij raporti, Komuna e Podujevës del të jetë komuna me performancën më të dobët në nivel vendi. Pjesa më problematike e këtij raporti, ka shtuar ai, është prokurimi, duke theksuar problemet kryesore në prokurimin e Komunës së Podujevës.

“E para është paaftësia e menaxhmentit dhe stafit të kësaj zyre, e cila karakterizohet me planifikime te gabuara dhe jo profesionale, ku per pasoje vonohen punët dhe rritet kostoja financiare e projekteve. E dyta, tendencat për t’ia përshtatur tenderët kompanive të afërta me partinë në pushtet, pastaj tejkalimi i kontratës kornize në shumë raste, në kundërshtim me ligjin, në dëm të parimit të konkurrencës së lirë në mes të operatorëve ekonomik dhe në dëm të buxhetit publik, ndryshimi i projekteve në kundërshtim me kontratën dhe planifikimin, si dhe pa aprovim të ZKA”, ka thënë Bulliqi.

Për më tepër, ai ka bërë të ditur se në raportin e auditorit janë gjetur planifikime të gabuara të shpenzimeve të cilat paraqiten çdo vit, si dhe ka ndikuar që mjetet të mos shpenzohen sipas planit buxhetor, dhe përgjegjësit kryesorë janë ish-kryetari dhe nënkryetari i kësaj komune.

“Për të gjitha këto lëshime personat përgjegjës duke filluar nga ish- kryetari e tani, nënkryetari, të cilët asnjëherë nuk i kanë adresuar këto probleme dhe nuk janë ndërmarrë hapat e nevojshëm për përmirësimin e situatës”, tha ai.

Bulliqi ka thënë se mangësia e kontratave për shërbime të veçanta, mungesa e planit për subvencionimin e OJQ-ve, mungesa e projekteve ekzekutive të ndërtimit janë vetëm disa prej të dhënave që tregon raporti i auditorit për keq-menaxhimin e komunës nga ana e ish-kryetarit Agim Veliu dhe nënkryetari Nexhmi Rudari, dhe ka bërë thirrje prokurorisë që të merret me këto raste.

Ai ka thënë se mbajtja e zgjedhjeve komunale në Podujevë po pengohet për interesat e ngushta politike, me justifikimin se organizimi i tyre rrezikon shëndetin publik.

Bulliqi ka bërë thirrje që zgjedhjet në këtë komunë të mbahen sa më parë, pasi sipas tij, komuna e Podujevës ka nevojë për një qeverisje transparente dhe të përgjegjshme para qytetarëve.

Ndryshe, zgjedhjet e parakohshme për kryetar të Podujevës ishin paraparë për 15 mars, pasi Agim Veliu mori postin e ministrit të Brendshëm në Qeverinë e atëhershme Kurti. Shtyrja e zgjedhjeve është bërë për shkak të shpërthimit të pandemisë me koronavirus, e cila ka prekur tashmë pothuajse të gjithë botën. /Lajmi.net/