​Britania shpreson në një marrëveshje tregtare me SHBA-në

Britania e Madhe shpreson në arritjen e një marrëveshje tregtare ambicioze me SHBA-në sa më shpejt të jetë e mundur, pas largimit të saj nga Bashkimi Evropian, deklaroi sot ministri i Jashtëm britanik, Dominic Raab, pas takimit me presidentin, Donald Trump në Uashington.

Në kryeqytetin amerikan, ministri i Jashtëm i kryeministrit konservator, Boris Johnson rikonfirmoi se qeveria e tij ishte mëse e bindur dhe e vendosur për të dalë nga BE-ja deri në fund të tetorit, me argumentin se një Brexit pa marrëveshje do të ishte përgjegjësi e partnerëve evropianë.

Mund të ketë një marrëveshje, por nëse qëndrimi i BE-së është se nuk mund të ketë ndryshime në marrëveshjen e daljes të arritur nga ish-kryeministrja, Theresa May, por që nuk u pranua nga deputetët britanikë, do të ishte zgjedhja e evropianëve, dhe kjo do t’i vështirësonte shumë bisedimet”, paralajmëroi Dominic Raab gjatë një konference për shtyp me kreun e diplomacisë amerikane, Mike Pompeo./ATSH/