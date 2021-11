​Bizneset dhe komuna e Ferizajt nisin ndërtimin e dy shtëpive për nevojtarët

Kryetari i komunës së Ferizajt, Agim Aliu ka njoftuar se ka nisur ndërtimi i dy shtëpive për nevojtarët, njëra nga to, për një nënë me katër jetimë. Kjo falë vullnetit e gatishmërisë së bizneseve ferizajase, me kontributin edhe të Komunës së Ferizajt, që dimri t’i gjej këto familje në strehë të tyren, të ngrohtë e të dashur.