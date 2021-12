​Biden me urdhra të ri kundër drogës

Presidenti Joe Biden nënshkroi sot dy urdhra të reja ekzekutive në lidhje me luftën kundër trafikimit të drogës dhe organizatave kriminale ndërkombëtare, të cilat i mundësuan Ministrisë së Financave të SHBA të vendosë sanksione të reja ndaj kompanive kineze dhe grupeve kriminale në Brazil, Meksikë dhe Kolumbi.

Administrata Biden dëshiron të marrë masa të reja për të përkeqësuar krizën e drogës në SHBA, e cila shkaktoi më shumë se 100.000 vdekje nga mbidoza në Shtetet e Bashkuara në një vit, një rritje prej 28 për qind krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë.

Këto janë pretendimet e Qendrave Amerikane për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve, sipas Reuters.

Departamenti Amerikan i Thesarit ka njoftuar se ka vendosur sanksione ndaj 25 subjekteve dhe individëve sipas kompetencave të reja, të cilat, në bazë të njërit prej urdhrave ekzekutivë, i mundësojnë sanksionimin e personave që përfitojnë nga veprat penale, pavarësisht nëse kanë lidhje të drejtpërdrejta me bosët e njohur të drogës ose kartelet.

Sanksionet kundër kompanive kineze përfshijnë Wuhan Yuancheng Gongjuang Technology Co. Ltd, për të cilën Ministria e Financave thotë se merr porosi në internet për analgjezikë me veprim opiate dhe kompani të tjera që thuhet se janë të përfshira në shitjen ose transportimin e kimikateve të tilla.

Ministria sanksionoi disa bosë droge, kartele dhe banda në Meksikë, Brazil dhe Kolumbi.

Sanksionet ndalojnë disa subjekte që të kenë akses në transaksionet në dollarë amerikanë dhe ngrijnë të gjitha asetet që zotërojnë në Shtetet e Bashkuara.

Urdhri i dytë ekzekutiv i Biden krijon një këshill të ri ndërinstitucional për krimin e organizuar transnacional për të përmirësuar bashkëpunimin midis drejtësisë qeveritare, mbrojtjes, sigurisë së shtëpisë, financave dhe Shërbimit Informativ Kombëtar, duke e bërë më të lehtë identifikimin dhe sanksionimin e organizatave kriminale.