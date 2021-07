​Bajrami: Procesi i akreditimit është bllokuar për të favorizuar kolegjet private

Bajrami që ka qenë edhe ministre e Arsimit, tha se me këtë zvarritje të vendimmarrjes në KSHC po paralizohen universitetet publike, derisa tha se kolegjet private po prezantojnë regjistrimet e studentëve çdo ditë.

“Kjo zvarritje e qëllimshme e vendimmarrjes në KSHC i ka paralizuar universitetet publike të cilat nuk po mund të regjistrojnë studentë, ndërsa kolegjet private po prezantojnë në rrjetet e tyre sociale regjistrimet e studentëve çdo ditë. KSHC dhe të dërguarit tuaj në këtë këshill qëllimisht e kanë bllokuar vendimmarrjen në këtë institucion vital të shtetit për të favorizuar kolegjet private në kurriz të universiteteve publike. Kjo jo vetëm që është e paligjshme por është edhe veprim tepër i dëmshëm sepse prish bilancet në sistemin e arsimit të lartë në Kosovë dhe bie ndesh me standardet dhe udhëzimet evropiane”, tha Bajrami.

Ajo tha se nëse KSHC ndërhynë në raportet e ekspertëve ndërkombëtar, kjo do të jetë edhe një goditje e rëndë për mosanëtarësimin në ENQA dhe EQAR.

Bajrami tha se pas 20 viteve në Kosovë në universitetet publike nuk ka afat të regjistrimit në muajin korrik, e që u shpreh se po të ishte LVV në opozitë, do të kishte thënë që kjo është korrupsion dhe favorizim i privatëve, e në bazë të kësaj pyeti se ku është interesi i qytetarëve.

Asaj i ka reaguar ministrja e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, Arbërie Nagavci, e cila u shpreh se detyra e saj si ministre ka përfunduar në momentin kur Këshilli është ratifikuar në Kuvend.

Nagavci tha se llogaridhënie dhe përgjigje, deputetët mund të ftojnë në raportin anëtarët e Këshillit Shtetëror të Cilësisë, derisa përmendi se janë mbi 240 programe të cilat presin për akreditim.

“Është një institucion i pavarur dhe detyra ime si ministre e Arsimit ka përfunduar në momentin që këshilli është ratifikuar në Kuvend. Unë do të kërkojë përgjegjësi edhe do të kërkojë që ky këshill të kryej detyrat dhe përgjegjësitë e saj, me kaq përfundon mandati im. Ndërkaq, për llogaridhënie dhe përgjigje Këshilli i përgjigjet Kuvendit, pra ju si deputete mund të ftoni pastaj në raportim apo të interesoheni që përkundër që nuk keni votuar dhe nuk keni qenë t interesuar që Këshillin ta bëni funksional të paktën tani të interesoheni që ata të kryejnë detyrat e tyre. Por, po e përsëris edhe një herë janë më shumë se 240 programe të cilat presin për akreditim dhe janë raportet të cilat duhet të shqyrtohen, e unë edhe nga këtu bëjë thirrje edhe për Këshillin edhe për Agjencinë që t’i kryejnë me përgjegjësi dhe kompetencë detyrë e tyre”, tha ajo./Lajmi.net/