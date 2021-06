​Audi pa benzinë dhe naftë nga 2026?

Megjithatë, duket se Audi do të bëjë tranzicionin më të shpejtë dhe do të ofrojë ekskluzivisht modele elektrike.

Audi njoftoi se kanë ndaluar plotësisht zhvillimin e motorëve me djegie të brendshme, dhe tani ata kanë befasuar të gjithë me njoftimin se që nga viti 2026, nuk do të ofrojnë fare makina me motorë të tillë.

Sipas “Süddeutsche Zeitung”, presidenti i Audi, Marcus Dusman, tha se heqja graduale e modelit me motorët SUS do të zbatohet deri në vitin 2026.

Interesante, ky raport tregon se nga 2026, Audi nuk do të ofrojë as modele hibride. Është e qartë, kjo qasje dhe elektrifikimi i përshpejtuar janë pjesë e planit dhe strategjisë së përgjithshme të Volkswagen Group, e cila është mjaft radikale në krahasim me qasjen e markave të tjera gjermane si BMW dhe Mercedes.

Edhe pse ata tashmë kanë disa modele elektrike, strategjia e tyre ende mbështetet në motorët me djegie të brendshme, dhe ata janë të bindur se kjo do të jetë rasti për një periudhë edhe më të gjatë.

Për shkak të disponueshmërisë së dobët të mineraleve të rralla të përdorura në bateri, BMW shqetësohet që modelet elektrike do të jenë akoma më të shtrenjta se modelet konvencionale dhe nuk planifikon të ndalojë aspak zhvillimin e motorëve SUS.

Dekada e ardhshme do të jetë një pikë kthese për industrinë e automobilave, kështu që mbetet të shihet se kush bëri lëvizjet e duhura në kohën e duhur.