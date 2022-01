​Asteroidi gjigant do të kalojë nesër afër Tokës, është më i madh se ndërtesa më e lartë në botë

Asteroidi 7482 (1994 PC1) ka gjerësi 1052 metra që tejkalon ndërtesën më të lartë në botë Burj Khalifa në Dubai, e cila është 830 metra.

Megjithatë, NASA tha se asteroidi nuk paraqet asnjë rrezik, transmeton Sky News.

NASA deklaroi se shkencëtarët e kanë vëzhguar asteroidin prej vitesh dhe se distanca në të cilën ai do të kalojë pranë Tokës do të jetë 1,931,212 kilometra. Kjo distancë është e barabartë me pesëfishin e distancës së Hënës nga Toka.

The 7482 (1994 PC1) asteroid is classified as “potentially hazardous” and more than twice the size of the Empire State Building. Tomorrow, it’s going to be closer to Earth than it has since 1933 — and you can watch it live. https://t.co/us3pGJQIWQ pic.twitter.com/of1wevuULi

— CBS News (@CBSNews) January 17, 2022